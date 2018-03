Trump: Nordcorea vuole pace, colloqui saranno "enorme successo" -2

Roma, 11 mar. - "Penso che andremo incontro a un enorme successo, che si tratterà di qualcosa di molto fruttuoso. Abbiamo un enorme sostegno", aveva già detto Trump ai giornalisti prima volare in Pennsylvania. "La promessa (di Pyongyang) è che non spareranno missili nel frattempo, e che progettano di denuclearizzare, il che sarebbe fantastico", aveva aggiunto.

E in precedenza, il presidente aveva ricordato su Twitter che la Corea del Nord "non ha condotto test missilistici dal 28 novembre 2017", e che ha "promesso di non farlo" durante la fase dell'incontro tra i due leader. "Penso che manterranno la loro promessa!" ha aggiunto.

(fonte afp)