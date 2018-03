Usa, Trump: slogan prossime elezioni sarà "Keep America great!"

Roma, 11 mar. - Le elezioni presidenziali americane del 2020 possono sembrare ancora lontane, ma Donald Trump ha già il suo slogan elettorale per la rielezione: "Keep America great!" (Manteniamo grande l'America!).

"Il nostro nuovo slogan quando andremo in campagna sarà: 'Keep America great!'", ha detto il presidente ad una manifestazione con elettori repubblicani in Pennsylvania. Lo slogan "Make America Great Again" è stato al centro della campagna elettorale del 2016 dell'attuale inquilino della Casa Bianca.

(fonte afp)