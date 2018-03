Francia, 52% militanti Front national vuole cambiare nome

Parigi, 10 mar. - I militanti del Front national si sono pronunciati al 52% a favore di un cambio di nome del partito. Lo ha annunciato davanti al congresso dell'Fn Sebastien Chenu, portavoce. "Accogliamo questo risultato quale è", ha commentato Chenu davanti ai congressisti. La cifra è conforme alla "piccola maggioranza" già annunciata ai giornalisti dalla presidente dell'Fn Marine Le Pen giovedì. Ma il padre Jean-Marie Le Pen, co-fondatore del partito, aveva ieri messo in dubbio questo risultato. Un questionario è stato inviato in autunno ai 51.000 aderenti. I risultati erano attesi inizialmente per gennaio. Circa 30.000 aderenti vi hanno risposto.