Russia, portavoce diplomazia Zakharova: sono stata molestata

Mosca, 10 mar. - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rivelato oggi di essere stata molestata dal deputato Leonid Slutski, già accusato di fatti simili da varie giornaliste russe.

A San Pietroburgo, "Leonid ha cominciato a dire al ristorante delle cose che non ho trovato affatto piacevoli", ha risposto a NTV in una intervista sulla vicenda che ha coinvolto questo deputato. "Mi ha sorpreso il fatto che i presenti non hanno detto niente in quel momento e che non mi hanno sostenuta", ha proseguito Zakharova, precisando che i fatti risalgono a cinque anni fa, "quando non ero una persona conosciuta". "Mi oppongo con tutte le mie forze a quelli che dicono, lei si inventa le cose, è questo genere di donna, non si veste come dovrebbe, è tutta una invenzione", ha aggiunto, invitando le vittime di molestie sessuali a "parlare subito".