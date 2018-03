Pd, Chiamparino: ingeneroso tiro a bersaglio contro Renzi

Roma, 10 mar. - "Trovo ingeneroso il tiro al bersaglio contro Renzi, perchè in questa sconfitta ci sono anche altre cause, più di fondo". Lo ha detto il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino a 'L'intervista' su SkyTg24.

"Ho sempre sostenuto Renzi - ha aggiunto - anche quando non ero del tutto convinto di quel che faceva, mi riferisco al dopo referendum. Ho detto tra i primi che è il momento di un passo di lato, che non vuol dire che non continui a essere una risorsa del Pd e del centrosinistra".