Calderoli: giusto corteo Firenze, ma sinistra non per Pamela

Roma, 10 mar. - "Comprensibile il corteo di oggi a Firenze per il povero Idy, se si fosse svolto a Bergamo probabilmente avrei partecipato anch'io, però mi chiedo perché tutta la classe politica della sinistra presente oggi a Firenze non abbia ritenuto a suo tempo opportuno partecipare alla fiaccolata del 6 febbraio a Macerata per Pamela. E mi chiedo perché di fronte all'orrore di una ragazzina fatta a pezzi dai suoi carnefici non abbiano ritenuto di andare a rappresentare il proprio cordoglio alla mamma, come ho fatto io, a differenza di quasi tutti gli esponenti della sinistra. Ma vi sentite a posto con la coscienza?" Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega.