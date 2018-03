Asse M5s-Lega,tavolo unico Presidenze-Commissioni-Germanicum -6

Roma, 10 mar. - DI MAIO DA PRESIDENTE A PREMIER. LA POSSIBILE STAFFETTA CON GENTILONI Se davvero la 'grande trattativa' avesse un esito finale positivo Di Maio avrebbe una parte di lavoro già abbozzata nel suo ruolo di incaricato. La traccia del def bipartisan messa a punto da Gentiloni. Se fosse accolta come base di un programma di governo minimale M5s avrebbe la possibilità di onorare il suo impegno con gli elettori. Provare a chiedere, cioè, a tutte gli altri gruppi parlamentati i numeri necesari - anche solo di astensione sulla fiducia- per far partire il governo pentastellato. Che quindi si baserebbe sull' astensione degli altri gruppi sulla fiducia e su maggioranze variabili sui singoli provvedimenti ma comune sulla legge di bilancio del primo anno.

Perchè è quello l'orizzonte massimo che Salvini avrebbe fatto sapere poter essere la durata della tenuta della eventuale 'grande intesa' al termine della grande trattativa. Puntando il fondatore della nuova Lega a tornare a votare appena possibile con una nuova legge più maggioritaria alla testa di un centrodestra più omogeneizzato. Un anno, d'altra parte, è quanto serve al Pd e a Berlusconi l'uno per ridarsi un assetto e una identità e una leadership stabili, all'altro per essere ricandidabile e in campo.

(segue)

101803 mar 18