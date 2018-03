Asse M5s-Lega, tavolo unico Presidenze-Commissioni-Germanicum -5

Roma, 10 mar. - Roma, 10 mar. - IL 'PRECEDENTE IOTTI', MANDATO ESPLORATIVO A PRESIDENTE CAMERA Il ticket Lega-M5s per le presidenze del Parlamento, porti il nome Di Maio-Calderoli (o Salvini) - o altri di peso inferiore- sarebbe un riconoscimento esplicito della vittoria elettorale di M5s e Lega e del loro definitivo sdoganamento dall'etichetta di forze anti sistema.

Inoltre, in ambienti parlamentari di centrodestra viene anche fatto notare come l'ipotesi di una elezione di Di Maio a presidente della Camera con voto bipartisan al primo o secondo scrutinio, avrebbe un place in più agli occhi del Quirinale per conferire a lui il primo incarico per la formazione del nuovo governo. Un mandato esplorativo, cioè, nella doppia veste di leader del partito di maggioranza relativa e di presidente della Camera.

Anche in questo caso soccorre 'il precedente Iotti' nel settennato Cossiga: non sarebbe la prima volta di un mandato esplorativo al presidente della Camera anzichè del Senato, come più spesso è invece accaduto. (segue)