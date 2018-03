Asse M5s-Lega, tavolo unico Presidenze-Commissioni-Germanicum -4

Roma, 10 mar. - Roma, 10 mar. - PRESIDENZE CAMERE, SUL TAVOLO TIKET FORTE DI MAIO-CALDEROLI (o SALVINI) - La scelta della colorazione politica dei nuovi presidenti di commissione sarebbe funzione della scelta dei nomi dei nuovi presidenti del Parlamento. Di regola i nomi forti vengono giocati solo nelle ultime ore, a ridosso delle votazioni. Questa volta però la scelta delle due persone da eleggere sugli scranni più alti del Parlamento potrebbe diventare preliminare se prenderà piede la 'grande trattativa' comprensiva anche delle presidenze di commissione e delle prime riforme.

Luigi Di Maio all'indomani delle elezioni. Giovedì 8 marzo, è salito al Colle da Sergio Mattarella come vicepresidente della Camera ancora in carica in prorogatio. Così come il suo studio a Montecitorio è e resta il suo quartier generale dove è stato annunciato formalmente all'assemblea dei neoeltti M5s anche l'arrivo del capo della Comunicazione M5s Rocco Casalino e dal suo staff targato Casaleggio associati, fino a questi primi cinque anni di vita parlamentare di stanza al Senato. Tutto lascia pensare insomma che sia Montecitorio l'oggetto del desiderio dei Cinque Stelle e palazzo Madama quello di Matteo Salvini. Conferme ufficiali nessuno ne vuole dare.

Fonti ben informate ai piani alti dei due palazzi del Parlamento, però, che potrebbe essere lo stesso Luigi Di Maio il nome considerato dai quattro maggiori gruppi parlamentari più forte e adatto su cui puntare se la 'grande trattativa' M5s-Lega-Pd-Fi andasse a buon fine. In ticket con una presidenza del Senato leghista, affidata a quel Roberto Calderoli che ha consolidato curriculum e bipartisan apprezzamento per le sue capacità di gestione delle norme regolamentari e dell'aula della Camera alta di cui è stato a lungo e ripetutamente numero due. Semprechè non riprenda quota che sia lo stesso Salvini, digiuno però di esperienza parlamentare italiana, a voler correre in prima persona per la seconda carica dello Stato, in parallelo e con le stesse motivazioni che spingerebbero a Montecitorio per una presidenza Di Maio. (segue)