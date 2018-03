Asse M5s-Lega, tavolo unico Presidenze-Commissioni-Germanicum -3

Roma, 10 mar. - PRECECEDENTE SISTO-MATTEOLI PER PRESIDENZE COMMISSIONI PERMANENTI DI OPPOSIZIONI- Quanto al capitolo presidenze del nuovo Parlamento, la prima grande novità su cui si starebbe riflettendo per far iniziare la 18esima legislatura sarebbe di metodo. Prevedere cioè un accordo complessivo unico fra tutti i gruppi parlamentari su nomi e appartenenza politica sia dei Presidenti di Aula sia dei successivi nominati presidenti di Commissioni, monocamerali permanenti o bicamerali di controllo che siano. Si proverebbe cioè a rompere il tabù che impedì all'inizio della scorsa legislatura di far partire il lavoro del Parlamento per lungo tempo dopo l'elezione di Grasso e Boldrini, in attesa di sapere al termine della lunga crisi di Governo che portò far nascere il Governo chi fosse la maggioranza e chi l'opposizione per assegnare alla prima la presidenze delle commissioni permanenti e alla seconda quelle di controllo. Fare tabula rasa delle consuetudini e decidere insieme da subito tutte le presidenze sarebbe un altro desiderio di innovazione soprattutto di M5s e Lega, desiderose di marcare la differenza con il passato.

Al loro arco anche in questo caso la freccia di un precedente non manca. Ed è targata, paradossalmente, Pd-Fi. Quando infatti Forza Italia uscì nella scorsa legislatura dalla maggioranza di Letta per la decadenza di Berlusconi dal Senato votata dal Pd con gli M5s, i presidenti delle commissioni permanenti di Forza Italia che non restarono con Alfano nella maggioranza, rimasero al loro posto pur essendo all'opposizione. Al Senato il compianto Altero Matteoli, ad esempio, è rimasto presidente Fi della commissione Lavori Pubblici per l'intera legislatura. E lo stesso dicasi, con esempio ancora più calzante perchè legato ad un accordo sulle riforme, alla Camera dove Francesco Paolo Sisto di Fi si dimise dalla presidenza della commissione Affari Costituzionali non nel 2014 quando Fi passò all'opposizione ma solo nel 2015, quando Berlusconi all'indomani dell'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale si sfilò dall'accordo con Renzi sulla riforma costituzionale Boschi, dopo averla per un anno sostenuta insieme al Pd in Parlamento pur essendo diventata forza di opposizione. (segue)