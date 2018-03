Asse M5s-Lega,tavolo unico Presidenze-Commissioni-Germanicum -2

Roma, 10 mar. - PRECEDENTE GERMANICUM PER INTESA SULLA RIFORMA ELETTORALE - La base di partenza - da rivedere e correggere- per cercare una traccia di intesa M5s-Lega-Pd-Fi (starà a Fdi e LeU decidere se partecipare o meno alla nuova 'grande trattativa' istituzionale) per una nuova (e rapida, come chiede soprattutto Salvini) legge elettorale potrebbe essere, viene fatto notare, quel sistema elettorale alla tedesca con premio ribattezzato 'Germanicum' su cui Berlusconi, Renzi, Grillo e Salvini avevano già trovato accordo la scorsa estate, portando la 'legge Fiano' (dal nome del relatore Pd che propose il sistema alla tedesca 50 proporzionale-50 maggioritario con soglia al 5%) fino all'approvazione in commissione a Montecitorio nel giugno di un anno fa. Con successivo naufragio in aula dopo un solo mese, per effetto del plotone di franchi tiratori che impedirono così una fine di legislatura anticipata di quel poco che però avrebbe determinato la non maturazione dei vitalizi.

(segue)