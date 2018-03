Rauti (Fdi): solidarietà a giornalista Tg2 aggredita

Roma, 10 mar. - "Esprimo tutta la mia solidarietà alla giornalista del TG2 Christiana Ruggeri che solo grazie alla sua presenza di spirito è sfuggita ad un`aggressione che poteva rivelarsi fatale. Il tutto sotto gli occhi della sua bambina". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti.

"A compiere l`efferato gesto - aggiunge - l`ex compagno afgano della tata della bimba . L`uomo riteneva responsabile la Ruggeri di aver convinto la tata, che subiva dal partner continui maltrattamenti, a lasciarlo. Un gesto di follia che poteva sfociare in tragedia. Ora l`autore della violenza è in circolazione e per quelli come lui , chiediamo certezza della pena e nessuno sconto. Proprio questa mattina ho partecipato a Roma ad una giornata dedicata alle tecniche di difesa personale femminile, organizzata da Federkravmaga Italia, contro le violenze fisiche e psicologiche. Per dare alle donne più sicurezza , più consapevolezza e liberarle dalle paure; ma spetta allo Stato garantire la sicurezza e la perseguibilità degli autori di atti violenti e criminosi".