Migranti, Possibile: a Lampedusa condizioni campo concentramento

Roma, 10 mar. - "Nell'hotspot di Lampedusa ci sono condizioni paragonabili a quelle di un campo di concentramento, né più né meno: ci chiediamo dove siano stati in tutti questi mesi i ministri Minniti e Orlando, fortissimi con i deboli, mentre all`interno dei nostri stessi confini si venivano a creare luoghi di detenzione arbitraria". Lo dichiarano il segretario di Possibile, Giuseppe Civati, e Stefano Catone, attivista dello stesso partito, commentando l`ultima relazione stilata dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili.

"Nei giorni scorsi - aggiungono i due esponenti di Possibile - una delegazione composta da avvocati, ricercatori e mediatori culturali di Cild, Asgi e Indiewatch ha fatto visita all`interno dell`hotspot di Lampedusa, documentando `condizioni drammatiche di vita e sistematiche violazioni dei diritti umani . Water alla turca, docce senza porta, materassi di gommapiuma sporchi e malmessi, nessuna selezione nell`ingresso alle strutture, condizioni di sicurezza inesistenti - questo è quanto si legge. Minori, accompagnati e non, costretti a vivere in queste condizioni e per periodi di tempo che si protraggono fino ai due mesi, quando invece non dovrebbero superare le poche ore necessarie all`identificazione".

"Una donna - concludono Civati e Catone - ha dichiarato di aver subito un tentativo di stupro, davanti agli occhi della figlia, rimasta fortemente traumatizzata. La stessa bambina `ha riportato lesioni a causa delle violente cariche della polizia, a seguito di un incendio divampato in una stanza del centro e delle proteste dei migranti`. Quanto ancora dobbiamo aspettare perché si metta fine a questa vergogna?".