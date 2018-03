Roma, 10 mar. -"Piero Ostellino era un grande liberale e soprattutto un uomo libero. Riusciva in ogni suo intervento a caratterizzarsi allo stesso tempo per l`originalità e per la coerenza di fondo, e quando una persona assomma su di sé queste sue qualità si iscrive indubbiamente fra i grandi del giornalismo. Ci mancherà, tanto". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore del centrodestra Gaetano Quagliariello, fondatore di `Idea`.