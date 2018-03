Leu, Fratoianni: peso D'Alema-Bersani in sconfitta ma non solo

Roma, 10 mar. - "Immaginare che la responsabilità di un risultato elettorale come quello di Liberi e Uguali sia di un singolo è un errore, troverei sciocco dire che la colpa è stata di uno o di un altro ma non c`è dubbio che la campagna elettorale è stata segnata dalla sovraesposizione di figure che hanno un linguaggio ed una cultura politica che evidentemente non hanno funzionato, hanno contribuito a rendere meno efficace il progetto; non credo però che la colpa sia tutta di d'Alema o di Bersani ma questo ha influito come hanno influito i limiti oggettivi di tutti noi, me compreso". Lo afferma Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine dei lavori della direzione nazionale di Sinistra Italiana in corso a Roma.

"Io penso - prosegue l`esponente di Leu - che sia necessario dare un segnale di investimento sulla continuità di un progetto che tuttavia ha bisogno di cambiare, di misurarsi con i propri errori".

"Il più grande errore - conclude Fratoianni - è stato parlare agli elettori in fuga dal Pd con un linguaggio del Pd prima di Renzi o non sufficientemente discontinuo, coraggioso. Oggi questa discontinuità va marcata".