Contratti, Cisl:patto fabbrica può aumentare produttività e salari -2

Roma, 10 mar. - "Posto uguale a 100 il livello alla fine degli anni novanta del costo del lavoro, della produttività del lavoro, del costo del lavoro per unità di prodotto fra Italia e Germania, oggi il costo del lavoro è quasi identico, mentre il rapporto tra la produttività italiana e quella tedesca è sceso a 80 - spiega il centro studi Cisl - con il conseguente differenziale molto elevato sul costo del lavoro per unità di prodotto, salito nel rapporto tra noi e la Germania a 125. Il prezzo altissimo pagato all`insufficienza di politiche di ricerca, innovazione, qualificazione professionale".

Secondo il segreteria generale Annamaria Furlan "è necessario che il Governo renda non solo strutturale la detassazione del secondo livello contrattuale per agevolare il percorso di crescita della produttività e dei salari, ma bisogna intervenire anche sul cuneo fiscale attraverso una riduzione del costo del lavoro, diminuendo i contributi a carico dell'impresa e con una parallela riduzione della pressione fiscale e/o contributiva sulle retribuzioni e sulle pensioni anche per stimolare la crescita dei consumi".