Contratti, Cisl:patto fabbrica può aumentare produttività e salari

Roma, 10 mar. - "L'accordo positivo appena firmato da Confindustria e sindacati confederali si pone il duplice obiettivo di aumentare la produttività delle imprese e, grazie a questo, di aumentare i salari. In Italia l`andamento delle retribuzioni reali di fatto resta stagnante proprio a causa di una insufficiente crescita della produttività e non ha ancora goduto dei benefici della ripresa". E' quanto sottolinea all`indomani dell`accordo tra Confindustria e sindacati il Barometro della Cisl del benessere/disagio delle famiglie, il bollettino economico quadrimestrale del centro studi fondazione Tarantelli pubblicato in collaborazione con l'istituto di ricerca Ref di Milano, che in questo numero contiene un approfondimento sul tema delle retribuzioni.

"La stagnazione delle retribuzioni costituisce un fattore di rischio del quadro macroeconomico", aggiunge il barometro Cisl che analizza la questione da diversi punti di vista, esaminandone determinanti e andamenti lontani nel tempo e a noi più vicini. Sull'andamento delle retribuzioni reali in Italia pesa un deficit enorme che il barometro Cisl del benessere evidenzia con una tabella prendendo a riferimento la differenza tra Italia e Germania.

