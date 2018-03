Roma, 10 mar. - "Auspico una direzione Pd, veloce e lucida, e non una resa dei conti interna. Chiederemo quindi un incontro al reggente del pd, per essere informati su come affrontare la crisi istituzionale di questi giorni". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.

"I Moderati la seconda forza politica del Piemonte, da 12 anni alleati col Pd non accetteranno soluzioni a scatola chiusa", conclude Portas.