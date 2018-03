Lombardia, Mirabelli (Pd): bene Tar su moschea a Sesto

Roma, 10 mar. - "La reazione scomposta di Di Stefano rispetto alla sentenza del Tar della Lombardia sui lavori per la costruzione della moschea a Sesto San Giovanni e l'idea che fa emergere di considerare possibile la cancellazione a maggioranza di un diritto costituzionale, come quello alla preghiera, promuovendo una consultazione popolare, la dice lunga sulla cultura democratica e istituzionale del sindaco di Sesto". Questo il commento del senatore Pd Franco Mirabelli, rieletto proprio nel collegio di Sesto San Giovanni.

"La sentenza del Tar della Lombardia fa giustizia di un`amministrazione che ha cercato di ledere un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione italiana come quello della preghiera. - prosegue Mirabelli -. Basta guardare alla durezza degli argomenti utilizzati dal Tar sia sulle carenze amministrative sia sulla violazione dei diritti fondamentali dei cittadini per capire fino in fondo l`infondatezza del provvedimento con cui l`amministrazione sestese cercava di cancellare il permesso di costruire la moschea".