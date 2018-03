Giornalista Rai aggredita, Laboccetta (Fi): episodio inaccettabile

Roma, 10 mar. - "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte all'ennesimo caso di violenza sulle donne. Stavolta le vittime della furia belluina sono state la giornalista Rai Christiana Ruggeri con sua figlia ad opera dell'ex compagno della tata della bimba, che avrebbe attribuito responsabilità inerenti la rottura del rapporto di coppia alla Ruggeri". Lo dichiara Amedeo Laboccetta, parlamentare di Forza Italia.

"Noi - aggiunge - dobbiamo condannare questi episodi con la massima fermezza perchè non ci sono mai giustificazioni alla violenza. Nel far sentire la mia vicinanza, ritengo che tutti noi dovremmo impegnarci contro la piaga del femminicidio, dalla scuola ad ogni ambito sociale fino ad arrivate ad un chiaro intervento legislativo che pubisca chi si macchia di crimini cosi vili e intollerabili in una moderna civiltà".