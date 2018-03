Pd, Valiante: siamo già al riposizionamento

Roma, 10 mar. - "Il presidente della Regione Campania De Luca lancia oggi dalla stampa locale un duro attacco al Governo ed ai notabili del Pd, responsabili, a suo dire, della pesante sconfitta elettorale". Lo dichiara Simone Valiante componente della direzione nazionale ed esponente di Fronte dem.

"Ma non era De Luca - aggiunge - ad aver beneficiato per la nostra Regione di risorse importanti del Governo? Non e' sempre De luca con Lotti e Renzi che da circa due anni decidono tutti gli assetti della Campania e sono egualmente responsabili delle sconfitte elettorali che hanno registrato i peggiori risultati italiani, dal referendum, alle amministrative fino alle elezioni del 4 marzo, dopo aver cancellato ogni esperienza politica diversa dalla loro?. Notabile, tra l'altro, e' un'espressione che fa riferimento agli uomini di potere. A breve scopriremo che gli uomini di potere in Campania soni quelli come me e loro invece poveri martiri che hanno subito i risultati di politiche sbagliate. Il cabaret di queste ore crea confusione ma l'elettore punisce inutili teatrini. Se non si cambia tutto soprattutto al Sud, siamo destinati a morire delle nostre contraddizioni", conclude Valiante.