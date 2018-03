Craxi chiede dimissioni Nencini da segreteria Psi: "ciclo chiuso"

Roma, 10 mar. - obo Craxi (Psi): "Nencini capirà da solo che deve lasciare il `timone` del Psi" "Un ciclo si è chiuso. E` durato dieci anni. Curioso, ma ampiamente prevedibile, che in parlamento si sia `salvato` solo Nencini. Lui è una persona intelligente: capirà per primo che deve lasciare il timone". Lo ha affermato Bobo Craxi, del Partito socialista italiano, in un`intervista rilasciata al sito www.periodicoitalianomagazine.it

"Non mancano nuove energie - ha proseguito Craxi- che vanno incoraggiate purché si tengano alla larga da pulsioni `rottamatorie`. Solo riprendendo l`unità in una nuova prospettiva si possono vincere le sfide del futuro. Penso - ha aggiunto- che ci saranno occasioni notevoli per una rivincita e per contribuire al riscatto del centro-sinistra. Guai ad abbandonare l`identità socialista: si commetterebbe un imperdonabile errore".