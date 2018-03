Cicchitto (Cp): vitale per M5s andare al Governo,è problema loro

Roma, 10 mar. - "Ora per Di Maio e il gruppo dirigente M5S si pongono due problemi giganteschi: trovare uno sbocco immediato di governo e come realizzare l`idea forte su cui sono state vinte le elezioni. Entrambe le cose appaiono di difficilissima realizzazione, ma per Di Maio, Casaleggio jr. e gli altri è vitale arrivare al governo in tempi brevi perché altrimenti se questa forza politico-elettorale coagulata in termini di opinione e di consenso, ma non di un partito strutturato sul terreno culturale e organizzativo non trova uno sbocco in tempi brevi essa rischia di implodere e di rivoltarsi contro gli apprendisti stregoni che l`hanno suscitata". Lo ha scritto su Libero il presidente uscente di Civica Popolare della commissione Esteri di Montecitorio Fabrizio Cicchitto.

"Ma è possibile - domanda -un governo incardinato sul M5S e che sia in grado di realizzare l`idea forza del Movimento, che secondo Cottarelli costa tra gli 80 e i 100 miliardi? Allo stato l`operazione appare difficilissima. Sembra quasi che il gruppo dirigente del M5S reputi così vitale per il presente e il futuro del Movimento arrivare al governo che si serva della consulenza di qualche grande vecchio democristiano della prima repubblica (forse Vincenzo Scotti) per fare le mosse giuste per sedurre l`establishment e penetrare in quei palazzi del potere contro cui fino a poco tempo fa ha sparato a palle incatenate. Solo - ha concluso Cicchitto- che a parte i nodi programmatici di non poco conto, il M5S ha vinto solo parzialmente le elezioni, ha fatto un grande exploit ma non ha la maggioranza, cosa che in una democrazia parlamentare costituisce un enorme problema se non si trova un alleato politico molto consistente. Nel nostro caso il Pd e la Lega".