Meloni avverte: Fdi disponibile solo a uGoverno di centrodestra

Roma, 10 mar. - No di Fratelli d'Italia per bocca di Giorgia Meloni al sostegno parlamentare a governi che non siano espressione di una maggioranza di centrodestra Lega-Fi-Fdi, con sostegno esterno di eletti in altri schieramenti per superare il 50% dei seggi.

"Una pessima legge elettorale ha prodotto un Parlamento nel quale non c`è una chiara maggioranza di governo. Era tutto facilmente prevedibile. Per questo Fratelli d`Italia aveva chiesto che fosse previsto un premio di maggioranza per la coalizione che fosse arrivata prima. Non ci hanno ascoltato e il risultato è questa situazione confusa. Una cosa però - ha scritto Meloni su Facebook- è certa: Fratelli d`Italia, con i suoi 50 parlamentari eletti, ribadisce l`impegno preso con gli elettori: non siamo disponibili a governi diversi da quello di centrodestra. Ben venga il sostegno esterno di chi voglia condividere le priorità del centrodestra: riduzione delle tasse, contrasto all'immigrazione clandestina, maggiore sicurezza, aiuto agli italiani in difficoltà".