Clinton vede un "pericolo diplomatico" nel dialogo con Pyongyang

New York, 10 mar. - Secondo Hillary Clinton, il governo del presidente americano Donald Trump "non vede il pericolo" nascosto nelle discussioni che il presidente intende avviare con il regime nordcoreano. "Se volete discutere con Kim Jong Un delle sue armi nucleari - ha detto la candidata sconfitta da Trump alle ultime presidenziali - c'è necessità di diplomatici esperti", cosa che attualmente manca agli Stati Uniti, ha continuato la rivale democratica in un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. "E' necessario che le persone conoscano bene il dossier e sappiano decifrare i nordcoreani e il loro linguaggio".

Sall'insediamento di Trump alla Casa Bianca molti diplomatici hanno preferito lasciare il loro posto, dunque sono pochi quelli che possono vantare una lunga esperienza di questo genere di negoziati. (fonte afp)