Solidarietù Usigrai alla giornalista Rai aggredita a Roma

Roma, 10 mar. - L'Esecutivo e la Commissione pari opportunità dell'Usigrai, in una nota, "esprimono solidarietà alla collega del Tg2 Christiana Ruggeri, aggredita insieme alla figlia di 7 anni da un uomo che impugnava un coltello", ricordando che "l'uomo sarebbe l'ex compagno della sua collaboratrice domestica che in passato lo avrebbe denunciato per maltrattamenti: l'uomo riterrebbe che Ruggeri abbia aiutato e supportato la donna nel denunciare".

"Ancora un episodio di violenza maschile che avviene in seguito ad una denuncia e che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il nostro - affermano gli organismi Usigrai- è un appello a inquirenti e forze dell'ordine affinché non sottovalutino mai alcuna denuncia, e affinché agiscano con la massima urgenza per tutelare le vittime e per individuare e punire i responsabili".

"Con la nostra vicinanza a Christiana e alla sua bambina - si conlude la nota dei sindacalisti Rai- vogliamo ribadire quanto sia necessario un profondo cambiamento culturale nei rapporti tra donne e uomini. E noi, giornaliste e giornalisti, in questo cambiamento dobbiamo e possiamo avere un ruolo di primo piano".