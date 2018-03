Torino 2026, Anzaldi (Pd): Roma ha perso occasione grazie M5s

Roma, 10 mar. - "Grillo e M5s hanno cambiato idea sulle Olimpiadi! Ci fa piacere, ma la città di Roma, l`Italia hanno perso un investimento da parte del Cio di 1,8 MILIARDI! Una cifra quasi identica a quella poi chiesta dalla Raggi al governo per sanare le periferie. Le Olimpiadi erano un'occasione irripetibile per mettere a posto periferie, bus, buche, o semplicemente offrire nuove opportunità di lavoro e di vita. Quell'occasione l'abbiamo persa". Lo scrive su Istagram Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, per commentare le parole di Grillo sulle Olimpiadi a Torino.