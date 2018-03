Roma, 10 mar. - L'elezioni dei presidenti di Camera e Senato "non è materia di governo, ma è materia istituzionale. Penso sia normale che tutti i gruppi si siedano e dialoghino tra di loro per capire come costruire un assetto istituzionale più rappresentativo possibile". Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera ad Affariitaliani.it