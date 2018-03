Roma, 10 mar. - "Grillo, dopo il no per Roma, dice che le Olimpiadi a Torino nel 2026 sono una grande opportunità. Cari romani che li avete votati fatevi qualche domanda e datevi qualche risposta su come vi considerano". Lo scrive in un tweet Roberto Giachetti commentando l'apertura di Beppe Grillo alla candidatura di Torino per le Olimpiadi del 2026.