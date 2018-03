Ue attende "chiarimenti" su dazi e mette in guardia Washington

Bruxelles, 10 mar. - L'Unione europea aspetta dei chiarimenti sui dazi doganali imposti da Donald Trump su acciaio e alluminio e mette in guardia Washington contro il rischio di una guerra commerciale, se non sarà esentata da queste misure.

Il rappresentante al Commercio americano Robert Lighthizer è arrivato a Bruxelles per una riunione con la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmström e il ministro dell'Economia giapponese, Hiroshige Seko. Tanto gli europei che i giapponesi faranno pressioni sull'interlocutore americano, ma non è attesa alcuna decisione per oggi.

"Abbiamo bisogno di chiarimenti (...) al momento non è chiaro come funzionerà l'iter di esenzione" aveva spiegato ieri il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, "ma mi auguro che nessuno si aspetti da noi concessioni sulle questioni commerciali". (fonte afp)