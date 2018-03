Vazio (Pd): no ad alleanze con stregoni razzisti e imbroglioni

Roma, 10 mar. - "Chi vince Governa, chi perde sta all'opposizione: queste sono le regole. Ma quello che è istituzionalmente normale e giusto, nella narrazione quotidiana è oggi stravolto". Lo scrive su Facebook Franco Vazio, deputato del Partito democratico.

"Poche settimane fa le temute 'larghe intese' tra Pd e Forza Italia erano viste dagli opinionisti, come la sublimazione del male, il 'grande inciucio'. Ora tutto si è capovolto e gli stessi che combattevano le larghe intese, oggi puntano il dito contro il Pd perché non consentirebbe la formazione di un Governo con chi ha programmi completamente incompatibili e irrealizzabili, con stregoni razzisti e imbroglioni - prosegue Vazio -. Insomma, quello che ieri era uno scempio politico e istituzionale, oggi è diventato un atto di responsabilità nei confronti del Paese. A prescindere dei desideri di certa stampa, quel che deve contare è il progetto del Pd. Quando in massa votarono Pd alle Europee, gli elettori credettero in quel progetto e riconobbero in Renzi la persona giusta per realizzarlo. Negare che da allora non sia stata attivata una campagna dentro e fuori del Pd, fatta anche di maldicenze, inchieste fasulle e fake news per indebolire la credibilità di Renzi e demolire progetto e sogno, sarebbe fare torto alla nostra intelligenza, oltre che andar contro all'evidenza. Per ripartire serve prima di tutto sapere quale strada si vuole percorrere. E poi la persona migliore per guidare. Ci vuole un sogno per vincere".

"Pensare di ritornare a sigle del passato, di guardare al 'presunto fortino della sinistra', sarebbe un errore gravissimo. Nei caminetti, quelli dei notabili e delle mediazioni al ribasso, si possono rianimare i tizzoni bruciati di piccoli accordi, ma inevitabilmente si spengono i sogni. E il Pd invece ha bisogno di sogni e progetti ambiziosi, che siano in grado di andare oltre gli steccati ideologici, con una guida vera che sappia metterci cuore e anima per realizzarli", conclude.