Sala: sarò sindaco di Milano, non disponibile per incarichi nel Pd

Milano, 10 mar. - "Ci sono due motivi per cui non accetterei incarichi nel Pd: il primo è per il patto che ho fatto con i milanesi e che ho intenzione di portare a termine, perché sono fatto così: mi piace portare a termine i compiti. Il secondo è che credo che avere una Milano forte, internazionale e inclusiva, capace di fare una politica sull'integrazione che funzioni, sia il miglior servizio che potrei fare alla sinistra". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che non ha la tessera Pd e non è iscritto al partito, a margine della presentqazione del suo libro "Milano. Il secolo delle città" a Tempo di Libri.

"Se dicessi di essere disponibile a un incarico nel Pd, sarei solo in più. Se hanno bisogno che porti contributo idee senz'altro, di più no", ha aggiunto Sala che ha poi citato come esempio da non imitare quello del governatore del Lazio Zingaretti che dopo essere stato rieletto si è subito candidato a partecipare alle eventuali primarie del Pd. Primarie che secondo Sala "sono una cosa da ego riferiti ed è un altro modo per confessare agli elettori che non siamo capaci di trovare soluzioni al nostro interno. E' possibile che non si possa trovare un momento di lealtà e di collaborazione?".