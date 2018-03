M5s: ironie su poveri e reddito cittadinanza altri voti per noi

Roma, 10 mar. - "Le ironie sui poveri in fila per il reddito di cittadinanza sono altri voti per il MoVimento 5 Stelle". E' il titolo di un articolo pubblicato da Rollingstone che il blog delle stelle rilancia interamente mostrando così di condvidere la tesi che, da un lato questo è stato un caso di cattiva informazione, e dall'altro che gli esponenti politici della sinistra sono sempre più un elite lontana dai problemi della gente.

"La storia (poi rivelatasi una montatura) delle resse a Bari per il reddito di cittadinanza non è soltanto una brutta vicenda di disinformazione alimentata dalla stampa, ma è soprattutto una spia rivelatrice che ci spiega (bene) almeno due cose: perché la gente diffidi ogni giorno di più degli organi di informazione tradizionali e perché gli ultimi non si sentano più rappresentati da una sinistra sempre più snob e lontana dai problemi della gente...", scrive il periodico di musica e cultura.

"Ma in questa vicenda c`è un aspetto che fa inorridire. C`è qualcosa che va ben oltre la superficialità di una certa informazione. Ed è lo sprezzo con cui la sinistra ha accolto e commentato la bufala, prima di scoprire che fosse una bufala (anche se qualcuno ha perseverato pure dopo). La sinistra che dovrebbe avere a cuore gli ultimi - si legge ancora su Rolling stone -, la sinistra che dovrebbe far sentire il proprio sostegno a poveri e disoccupati, la sinistra custode di valori che dovrebbero tenerla vicina ai problemi e ai drammi delle persone più povere e disagiate, ha pensato bene di strumentalizzare l`episodio, perculando e deridendo i protagonisti disperati di questa storia solo perché presunti elettori di movimento politico rivale o solo perché, in preda alla disperazione, hanno preso per buone certe promesse elettorali...".