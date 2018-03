Siria, esercito turco a 4 chilometri dalla città di Afrin

Roma, 10 mar. - L'esercito turco e i ribelli islamisti dell'opposizione siriana sostenuti da Ankara, "sono arrivati a meno di 4 chilometri di distanza dalla parte Nord-orientale della città di Afrin", enclave curda nel Nord-ovest della Siria nel mirino di una vasta offensiva lanciata dal presidente Recep Tayyip Erdogan lo scorso 20 gennaio per cacciare dalla zona le Unità di Difesa del Popolo curdo (Ypg), sostenute da Washington ma considerate da Ankara un gruppo "terroristico". Lo ha riferito oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

La stessa ong riferisce inoltre di aver monitorato "l'avvicinamento delle forze turche a meno di 6 chilometri nella parte Nord della città di Afrin".