Pd, Sala: errori Renzi? Parlare di inciuci e nomina Boschi a Pcm

Milano, 10 mar. - Il difetto principale di Renzi? "Essersi circondato di poche persone e non aver saputo allargarsi. Il momento più basso penso sia stata la conferenza stampa post elezioni: avrebbe dovuto farsi da parte" invece "ha deciso di fare un braccio di ferro con il Pd, parlando di inciuci. A chi si riferiva? E non dimentichiamoci che noi abbiamo governato con Verdini". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del suo libro a Tempo di Libri.

Altro errore secondo Sala è stato quello di nominare Maria Elena Boschi sottosegretaria alla Pcm dopo il fallimento del referendum costituzionale. "Sulla Boschi non ho nulla contro, ha dimostrato in breve tempo di essere una persona con una solidità politica. Ma come si può dopo il fallimento del referendum costituzionale, metterla a fare la sottosegretaria alla Pcm?", ha dichiarato Sala.

Secondo il sindaco di Milano ora Renzi "deve prendersi del tempo e ragionare sugli errori. Spero non faccia un partito suo".