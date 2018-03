Iraq, Onu: ogni mese rientrano a casa 100.000 sfollati

Roma, 10 mar. - Ogni mese circa 100.000 iracheni, fuggiti dalle loro abitazioni a causa delle violenze in particolare dei jihadisti dello Stato Islamico (Isis), lasciano i campi profughi per rientrare nelle loro zone. Lo ha detto la missione in Iraq delle Nazioni Unite per la Migrazione come riportano media locali.

"Attualmente, il numero degli iracheni sfollati è superiore a 2,3 milioni di persone, mentre il numero di quelli che sono rientrati nelle loro zone è arrivato a più di 3,5 milioni, alla media mensile di oltre 100.000 persone", ha detto la missione irachene dell'Onu in un comunicato riportato dalla tv satellitare al Sumaria.

"L'appello lanciato dall'organizzazione internazionale per la Migrazione per la raccolta di 26,7 milioni di dollari getta una luce sulle urgenti necessità di oltre 700.000 iracheni rientrati e delle organizzazioni che gli ospitano in tutto il Paese", come è aggiunto nello stesso comunicato.