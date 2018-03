Firenze, Civati: saremo ovunque contro il razzismo

Roma, 10 mar. - "La mobilitazione organizzata a Firenze è un bel segnale di risposta civica all'estremismo. Noi con Possibile garantiamo la nostra presenza ovunque ci sia una manifestazione contro il razzismo. Il delitto di Idy Diene sul ponte Vespucci deve far riflettere, perché non è pensabile un Paese in cui si spara al primo nero che si incrocia". Lo dichiara il segretario di Possibile, Pippo Civati, esponente di Liberi e Uguali.

"Nelle prossime settimane - aggiunge Civati - si rischia un'escalation se la politica non sarà capace di gestire il clima sociale. Non bisogna soffiare sulla paura: in questo senso auspico che la fine della campagna elettorale favorisca la fine di una strumentalizzazione continua dell'immigrazione e dell'integrazione delle comunità straniere".