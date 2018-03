Sala: Salvini destabile fin che vuoi, ma ha fatto miracolo

Roma, 10 mar. - "Salvini è destabile fin che vuoi, ma politicamente ha fatto un miracolo, perché è un politico vicino alla gente e non è percepito come lontano o come un'elite. Ed è quello che cercano oggi gli elettori: persone alla mano e raggiungibili". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la presentazione del libro scritto con il direttore del Corriere Luciano Fontana #Milano. Una città verso il 2030. "Chi ti elegge deve sentirti come lui. E io penso che Renzi abbia sbagliato in questo", ha aggiunto.