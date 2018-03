Siria, forze filo-Assad tagliano in 3 settori la Ghouta Orientale

Roma, 10 mar. - Le truppe governative siriane e le milizie a loro alleate sono riuscite oggi a tagliare in tre parti la Ghouta Orientale, enclave ribelle nei pressi della capitale Damasco a lungo assediata dai governativi. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo questa ong che conta su una vasta rete di attivisti in tutto il Paese, è stata tagliata fuori dal resto dell'enclave, Douma, la più grande città della Ghouta orientale.

"Le forze del regime hanno quindi diviso la Ghouta orientale in tre parti - Douma e dintorni, Harasta nell'ovest e il resto delle città più a sud", ha detto l'Osservatorio.