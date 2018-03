Oggi e domani comitato politico nazionale di Rifondazione comunista

Roma, 10 mar. - Si terrà oggi e domani a Roma, presso l'hotel D'Azeglio in via Cavour 18, il comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.

"All'ordine del giorno del nostro organismo - dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione - ci sarà ovviamente l'analisi del voto e la situazione politica. Il progetto al quale abbiamo partecipato, Potere al popolo, continua come movimento. Abbiamo fatto una scelta difficilissima ma il risultato del voto conferma che la sinistra si può ricostruire solo in alternativa alle classi dirigenti che hanno condotto per troppi anni politiche antipopolari. Il risultato negativo non ci demoralizza: sappiamo che siamo solo all'inizio".