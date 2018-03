Pd, Fratoianni (LeU): non è il momento di ricostruire alleanza

Roma, 10 mar. - "Certo che c'è interesse per quello che sta accadendo nel Partito Democratico , come è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità, di discontinuità, ma penso che non ci siano scorciatoie. Se qualcuno pensa sia giunto il tempo per la ricostruzione di alleanze, di assi privilegiati, di campi, di centrosinistra credo che oggi faccia un errore". Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali parlando con i cronisti prima dell'inizio dei lavori della direzione nazionale di Sinistra Italiana a Roma.

Si tratta prima di capire fino in fondo cosa è successo nel Paese, perché quando l'onda arriva così forte e così alta significa che qualcuno si è separato dal proprio elettorato. Di tutto questo dovremo discuterne, ma non solo fra di noi e non solo qui a Roma altrimenti la cosa non funziona - conclude Fratoianni - ci sono oltre un milione di elettori ed elettrici con il quale è necessario costruire un rapporto anche vincolante, e che sia anche la forma di legittimazione di chi è chiamato ad assumere comunque dopo il voto delle scelte in Parlamento".