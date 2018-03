8 marzo, Santanchè: Colle celebra le donne ma si scorda la Meloni

Roma, 10 mar. - "Vale per tutti. Bisognerebbe che le opere corrispondessero agli enunciati. Come giustificare il mancato invito al Quirinale della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni? Disguido del cerimoniale? Delle poste italiane? Non ci sono motivazioni adducibili. Come mai sfilare dall'elenco degli invitati il nome di Giorgia Meloni che fa politica da anni, unica donna leader di partito e candidata premier, e poi dichiarare che le 'donne non sono ancora presenti come dovrebbero e come sarebbero utili'? Sarebbe interessante che qualcuno dal Colle rispondesse. O forse qualcuno pensa sia meglio continuare ad affidarsi alla retorica, a parlarsi addosso e a produrre vacue passerelle senza incisività nella vita reale?". Lo afferma in una nota Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia.