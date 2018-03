Cottarelli: non si arriverà ad accordo per un governo stabile

Padova, 10 mar. - "Non credo che si arriverà ad un accordo per un governo stabile, penso piuttosto ad un governo di transizione che avrà il compito di portarci a nuove elezioni". Lo ha sottolineato Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review, oggi a Padova per un incontro sulla riduzione del debito pubblico.

"Dall'urna è uscita un'Italia che vuole fare l'opposto di quello che dico io, cioè un'Italia che vuole fare più deficit", ha aggiunto Cottarelli, che ha commentato anche l'esito del referendum sull'autonomia: "Il Veneto non diventerà certo una regione a statuto speciale, ci saranno cambiamenti solo di facciata".