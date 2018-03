Cottarelli: penso che dobbiamo rimanere nell'euro

Padova, 10 mar. - "Condivido in parte le analisi di Borghi e Bagnai, ma le mie conclusioni sono diverse e penso che dobbiamo rimanere nell'euro".

Cosi' Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio in merito ai conti pubblici italiani, nel corso di un incontro a Padova sul debito pubblico alla luce dei risultati elettorali. "Il problema - ha proseguito Cottarelli - e' che ci siamo adattati male a vivere con l'euro, ci sono stati comportamenti incompatibili con l'ingresso nella moneta unica e abbiamo continuato a fare quel che facevamo prima, quando ogni tanto si svalutava per recuperare competitivita'". Secondo Cottarelli, con l'uscita dall'euro "i salari reali sarebbero tagliati e quindi ci sarebbe meno potere d'acquisto. Cosi' chi si fosse indebitato in euro e venisse pagato in lira troverebbe un debito molto piu' pesante".