Cottarelli: sono preoccupato ma non nell'immediato

Padova, 10 mar. - "Sono preoccupato, non tanto nell'immediato quanto sul medio periodo. Non vorrei che si ripetesse quanto accaduto nel 2011-12, quando molti pensavano che la bancarotta fosse l'unica soluzione".

Lo ha sottolineato Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, commentando l'esito delle elezioni nel corso di un incontro a Padova. "I rischi non sono immediati - ha aggiunto Cottarelli - perche' sui mercati c'e' buonumore, ma fra un anno e mezzo Draghi lascera' la presidenza della Bce e qualcuno potrebbe guidarla in modo diverso". Per Cottarelli bisogna partire dalla riduzione del debito pubblico: "Se non lo facciamo non saremo mai indipendenti, e questo mi da' molto fastidio perche' cosi' diamo la possibilita' agli speculatori di attaccarci. Non bisogna arrivare alla macelleria sociale, basta liberarci del debito in modo graduale".