Cgil: congresso a Bari a gennaio 2019, in 3 per il dopo Camusso

Roma, 10 mar. - Il XVIII congresso della Cgil si svolgerà a Bari, molto probabilmente nella settimana dal 21 al 26 gennaio 2019. La data sarà dal direttivo della confederazione sindacale, tuttora in corso. Parte, dunque, ufficialmente la successione a Susanna Camusso, il cui mandato scadrà il 3 novembre.

Il direttivo nominerà i componenti della commissione incaricata di redigere il regolamento e di fissare il calendario congressuale. Come da tradizione, l'ultimo congresso di categoria sarà quello dei pensionati dello Spi, l'organizzazione più grande di corso d'Italia. Gli ultimi cinque congressi si sono svolti a Rimini. L'assise torna a Bari dopo quella svoltasi tra il 2 e 7 luglio del 1973.

Per la guida della Cgil ci saranno in lizza tre candidati. Nella storia del sindacato non era mai accaduto. Gli sfidanti saranno Serena Sorrentino, napoletana, segretario generale della funzione pubblica, che rappresenta la continuità con Camusso; Maurizio Landini, emiliano, ex leader dei metalmeccanici della Fiom e attualmente segretario confederale; e Vincenzo Colla, emiliano, esponente dell'ala riformista e componente della segretaria nazionale.