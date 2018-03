Re saudita costruirà in Iraq "il più grande stadio al... -2

Roma, 10 mar. - Il nuovo stadio era inizialmente destinato a contenere 100.000 tifosi, poi aumentato a 135.000 spettatori. L'offerta di sovrano Salman è stata fatta al premier iracheno Haider al-Abadi lunedì scorso, dopo la sconfitta in Iraq dell'Arabia Saudita per 4-1 in amichevole, il primo tra i due paesi da quasi quattro decenni.

Salman, "ha offerto il contributo dell'Arabia Saudita per la costruzione di uno stadio in Iraq che possa ospitare 100.000 persone. Abbiamo accolto favorevolmente l'iniziativa e l'abbiamo proposta al governo ", ha dichiarato al Abadi ad Arabnews.com