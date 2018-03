Re saudita costruirà in Iraq "il più grande stadio al mondo"

Roma, 10 mar. - Il Re saudita Salman bin Abdulaziz ha promesso di costruire uno stadio di calcio a Baghdad in grado di contenere circa 135.000 persone e di renderlo il più grande del mondo. Un impegno che è stato fatto dopo una partita amichevole tra le Nazionali dei due Paesi tenuta, per la prima volta dopo 40 anni, la settimana scorsa nella città meridionale di Bassora, come scrive oggi il Daily Mail.

Amichevole che vuole segnare il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi, che sono stati ai ferri corti da decenni, a partire dall'invasione irachena del Kuwait nel 1990. (Segue)