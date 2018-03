Russia, Putin: rispetto costituzione, non punto a restare dopo 2024

Mosca, 10 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin, che con tutta probabilità sarà rieletto per un quarto mandato alle prossime elezioni del 18 marzo, non ha alcuna intenzione di modificare la costituzione per restare al Cremlino oltre il 2024. "Non ho mai cambiato la costituzione, non l'ho piegata ai miei interessi in passato e non ho l'intenzione di farlo oggi", ha detto Putin in un'intervista alla rete americana Nbc che gli chiedeva se avesse intenzione di seguire l'esempio del presidente cinese Xi Jinping.

Eletto la prima volta nel 2000, Putin si vanta di aver sempre rispettato la costituzione che impone un limite massimo di due mandati presidenziali consecutivi. Nel 2008 Putin è diventato primo ministro, mentre un suo fedelissimo, Dmitry Medvedev occupava la poltrona di presidente per poi cedergliela di nuovo quattro anni dopo. Il presidente ha confessato di aver comunque pensato al nome del potenziale successore "poi sarà il popolo russo a decidere".

Alle presidenziali Putin correrà contro sette sfidanti, tutte figure di secondo piano, poiché l'unico oppositore in grado di raccogliere un certo consenso, il blogger e attivista politico Alexei Navalny, non potrà candidarsi a seguito di una condanna per corruzione.