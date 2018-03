Banche, Abi: bene i mercati Ue nel 2017, più crediti e giù Npl -3

Roma, 10 mar. - Va peraltro evidenziato che per alcune banche l`indice è già allineato sui valori medi europei. Questa dinamica è favorita dalla crescita dei volumi dei crediti deteriorati fuoriusciti dai bilanci (per cessione o per gestione interna) e dallo sviluppo del credito erogato alla clientela, in crescita per circa il 2% nel 2017. I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le banche in Italia.

I progressi sulla qualità del credito e le buone previsioni sulla crescita economica nazionale permettono alle banche operanti in Italia di tornare a guardare con ottimismo al futuro, concentrandosi sul recupero di redditività e capacità competitiva, che in primo luogo significa continuare ad agire per cogliere efficacemente le opportunità di costo e di ricavo connesse anche con gli sviluppi della tecnologia. Ciò è necessario anche nell`ottica di contrastare i potenziali effetti negativi sull`economia e sugli investimenti che potrebbero derivare dall`introduzione di ulteriori nuove regole di vigilanza.

In una nota di approfondimento del rapporto si chiarisce l`importanza di una corretta valutazione dei nessi causali tra investimenti e crediti deteriorati. I risultati dell`analisi sembrano dimostrare che la relazione tra investimenti, impieghi e crediti deteriorati si muove, infatti, dai primi ai secondi e non viceversa. L`analisi segnala, dunque, che l`esigenza prioritaria, ai fini di stabilizzare la ripresa del ciclo, non dovrebbe essere concentrata solo sulla riduzione degli Npl, ma anche sull`introduzione di misure utili a stimolare ulteriormente la crescita degli investimenti privati.